Коронавірусом у світі хворіють понад 128 тисяч осіб, одужали - 68,3 тисячі

Cтаном на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса.

Зокрема, в Китаї хворіє понад 80 тисяч осіб, одужали понад 60 тисяч, а загинули понад 3 тис. осіб.

В Ірані зареєстровано 10 тисяч випадків зараження, 2959 видужали і 429 смертей.

У Південній Кореї зареєстровано 7869 хворих, 333 видужали і 66 загиблих.

У Франції, Іспанії і Німеччини зареєстровано більше 2 тисяч хворих громадян у кожній з країн, в США інфіковано 1663 людини.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.

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