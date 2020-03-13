Суд у справі МН17 можуть перенести через коронавірус

У Нідерландах через спалах коронарісу можуть перенести судове засідання у справі МН17, яке мало відбутися 23 березня 2020 року о 10:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

"Така ймовірність існує, остаточне рішення буде прийнято не пізніше 18 березня", - повідомили у суді.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі "Схіпхол" 10 березня закінчилося друге судове засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня 2020 року.

За попереднім графіком, слухання мали відбутися з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.