Справа МН17: суд у Нідерландах змінив графік слухань

У судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося друге судове засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За попереднім графіком слухання мали відбутися з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

Як повідомляв Укрінформ, для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник- спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.