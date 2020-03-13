Чехія закриває кордон

Чехія закриває зовнішній кордон з огляду на поширення коронавірусу.

Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 13 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Громадянам Чехії та іноземцям, які перебувають на території ЧР постійно або тимчасово строком понад 90 днів, забороняється виїжджати за кордон. Заборона діятиме з 00 годин понеділка, 16 березня", - сказав на пресконференції прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Він уточнив, що також забороняється в'їзд до Чехії усім іноземцям (раніше це стосувалося лише тих, хто в’їжджав з Італії).

Водночас, передбачені винятки для здійснення "транскордонних відносин".

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"У нас є захворювання, проти якого немає терапії. Тому нам доводиться боротися єдиним способом і запобігти поширенню захворювання - це бар'єрні заходи, якими керуватимуть централізовано", - сказав заступник міністра охорони здоров'я, епідеміолог Роман Примула.

Уряд також постановив виділити 500 мільйонів крон із бюджетного резерву на придбання медпрепаратів і засобів захисту для боротьби з коронавірусом.

Міністр юстиції Марія Бенешова заявила, що уряд включив хворобу до переліку заразних захворювань, поширення яких розцінюватиметься як кримінальний злочин.

Раніше Чехія запровадила надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Передбачено, зокрема, заборну на проведення заходів за участю понад 30 осіб. Школи та виші закриті на карантин. З 06:00 суботи уряд також забороняє торгівлю на ринках.

У Чехії підтверджено 117 випадків зараження коронавірусом.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 135 467 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській. Хвора на Житомирщині померла 13 березня.