Британія та ЄС скасували переговори щодо Brexit через коронавірус

Перемовини щодо торговельної угоди, заплановані на 18-20 березня, між Великою Британією та ЄС були скасовані через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє DailyMail.

"Основні торговельні перемовини після Brexit, які мали відбутися у Лондоні наступного тижня, були скасовані через побоювання поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони розглядають альтернативні способи проведення переговорів, серед яких, зокрема, використання відеозв'язку.

Сьогодні голова уряду Британії Борис Джонсон назвав коронавірус "найгіршою кризою охорони здоров’я для цілого покоління" та попередив, що "набагато більше" людей ще помруть від хвороби.

Прем'єр-міністр заявив, що хвороба буде продовжувати поширюватися всім світом, а люди повинні готуватися до "суворої реальності" протягом багатьох місяців.

За його словами, британський уряд розглядає запровадження таких заходів, як заборона спортивних змагань, але поки не ухвалив рішення.

У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 140 нових випадків захворювання на коронавірус. Вперше зростання перевищило сотню випадків.