У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

В інфекційній лікарні міста Познань на заході Польщі померла 57-річна жінка, в якої раніше було діагностовано зараження коронавірусом.

Про це під час пресконференції 12 березня поінформував заступник мера Познані Єнджей Солярський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Перша пацієнтка у Познані (з коронавірусом - ред.) сьогодні померла”, - повідомив Солярський.

За його словами, це була перша у Великопольському воєводстві особа, в якої було підтверджено зараження коронавірусом, її стан від початку був важким. Жінка була у фармакологічній комі, підключена до апарату вентиляції легень.

За словами заступника мера Познані, в інфекційній лікарні міста зараз перебувають дві особи із зараженням коронавірусом і 16 осіб, в яких є підозра на інфікування.

Як інформувало агентство, за останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла майже удвічі: з 26-ти до 47-ми осіб. Зараження коронавірусом зафіксовано у людей в більшості регіонів країни.

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З підозрою на зараження коронавірусом у польських лікарнях станом на сьогодні перебуває 220 осіб, 1055 осіб – на домашньому карантині, а майже 10 тисяч – під епідеміологічним наглядом.

Станом на 14.30 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127749 людей, померли від нього 4717 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68307.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: АА