Підозра на коронавірус: медики розповіли про стан пацієнта, який повернувся з Польщі

До запорізької обласної інфекційної лікарні 12 березня з температурою і пневмонією доправили чоловіка, який повернувся з Польщі. Медики не виключають і коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

«Сьогодні вранці до лікарні поступив чоловік, який приїхав з Польщі, де працював далекобійником. У чоловіка температура і симптоми, які відносять його до групи "підозрілих випадків". Ми взяли зразки на дослідження, в тому числі й на коронавірус, але спочатку потрібно виключити грип та інші хвороби», - зазначили в лабораторному центрі.

За словами фахівців, ситуація проясниться протягом найближчих кількох годин. У загальній статистиці МОЗ цей випадок позначений як «нова підозра на Covid-19».

Під час брифінгу в Запорізькій ОДА, директор ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ» Роман Терехов зазначив, що в області коронавірусну інфекцію підозрюють у жінки, яка повернулася з Італії.