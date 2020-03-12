У Польщі заражених коронавірусом за добу побільшало майже удвічі

За останню добу кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла з 26-ти до 47-ми осіб.

За оцінками міністра охорони здоров’я Польщі Лукаша Шумовського, через тиждень кількість заражених вірусом Covid-19 у Польщі може сягнути навіть тисячі осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Загалом, маємо 47 випадків зараження коронавірусом”, - повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

Як зазначили в міністерстві, два з трьох останніх випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Ряшеві Підкарпатського воєводства (адміністративно межує з Львівською областю – ред.), а один – у Познані на заході країни.

Стан кількох заражених важкий.

Станом на 12 березня, зараження коронавірусом зафіксовано у більшості регіонів Польщі.

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З підозрою на зараження коронавірусом у польських лікарнях перебувають 220 осіб, 1055 осіб – на домашньому карантині, а майже 10 тисяч – під епідеміологічним наглядом. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ РП Павел Шефернакер, поліція перевіряє чи особи, які перебувають на карантині вдома, не порушують цей режим.

Як зазначив 12 березня в ефірі телеканалу TVN24 міністр охорони здоров’я Польщі Шумовський, через тиждень кількість заражених у Польщі може сягнути навіть тисячі осіб.

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За повідомленням речника Пожежної служби РП Кшиштофа Баторського, польські рятувальники, які працюють на 60 пунктах контролю, за дві доби перевірили температуру у понад 40 тис. подорожуючих, які перетинають польський кордон.

Фото: АА