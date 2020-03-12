У Польщі заражених коронавірусом за добу побільшало майже удвічі
За оцінками міністра охорони здоров’я Польщі Лукаша Шумовського, через тиждень кількість заражених вірусом Covid-19 у Польщі може сягнути навіть тисячі осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Загалом, маємо 47 випадків зараження коронавірусом”, - повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.
Як зазначили в міністерстві, два з трьох останніх випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Ряшеві Підкарпатського воєводства (адміністративно межує з Львівською областю – ред.), а один – у Познані на заході країни.
Стан кількох заражених важкий.
Станом на 12 березня, зараження коронавірусом зафіксовано у більшості регіонів Польщі.
З підозрою на зараження коронавірусом у польських лікарнях перебувають 220 осіб, 1055 осіб – на домашньому карантині, а майже 10 тисяч – під епідеміологічним наглядом. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ РП Павел Шефернакер, поліція перевіряє чи особи, які перебувають на карантині вдома, не порушують цей режим.
Як зазначив 12 березня в ефірі телеканалу TVN24 міністр охорони здоров’я Польщі Шумовський, через тиждень кількість заражених у Польщі може сягнути навіть тисячі осіб.
За повідомленням речника Пожежної служби РП Кшиштофа Баторського, польські рятувальники, які працюють на 60 пунктах контролю, за дві доби перевірили температуру у понад 40 тис. подорожуючих, які перетинають польський кордон.
Фото: АА