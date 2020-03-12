У Китаї за добу нарахували всього 15 нових випадків зараження коронавірусом

У Китаї за добу нарахували всього 15 нових випадків зараження коронавірусом

Укрінформ
На території материкового Китаю у середу було зареєстровано 15 нових випадків зараження COVID-19.

Про це пише Xinhua

Зазначається, що вісім хворих виявили у Хубеї та сім — в інших регіонах країни, при чому шість з них приїхали до материкового Китаю з інших місць. 

Упродовж доби 11 людей померли від хвороби.

“Загалом кількість підтверджених випадків на території материкового Китаю досягла 80,793, у тому числі 14,831 пацієнтів досі проходять лікування, 62,793 були виписані після видужання та 3,169 померли від хвороби”, - повідомляє Xinhua.

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Натомість у Пекіні в середу не підтвердили жодного нового випадку зараження COVID-19.

“Станом на кінець дня відомо про 435 підтверджених випадків у Пекіні. З них 334 хворих  були виписані із лікувальних закладів після видужання й восьмеро померли”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: учора Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно назвала коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Фото: Xinhua

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