Сі Цзіньпін приїхав в Ухань вперше з початку спалаху коронавірусу
Укрінформ
Голова КНР Сі Цзіньпін 10 березня приїхав до міста Ухань для інспектування робіт із запобігання та протидії поширенню коронавірусу у найбільш ураженій епідемією провінції Хубей.
Про це повідомляє Xinhua.
"Президент Китаю Сі Цзіньпін у вівторок відвідав мешканців, які перебувають на карантині вдома у місті Ухань, епіцентрі спалаху вірусу COVID-19, після зупинки у лікарні Хуошеншань, для інспекції заходів щодо запобігання епідемії", - йдеться у повідомленні.
Сі Цзіньпін проінспектував зусилля місцевої влади щодо запобігання та контролю епідемії та забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Він висловив подяку мешканцям громади та медичним працівникам.
Як повідомлялося, кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб. За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.