У Німеччині троє осіб померли від коронавірусу

Від коронавірусу померли троє громадян Німеччини.

Про два випадки у землі Північна Рейн-Вестфалія повідомляє t-online.

«У Німеччині... померли двоє людей через коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одна людина померла в окрузі Гайнсберг, де зафіксована найгірша ситуація – 484 заражених коронавірусом, ще одна - в Ессені, - це 89-річна жінка, яку госпіталізували минулого вівторка у тяжкому стані.

Як повідомляє Der Westen, ще один громадянин Німеччини, 60-річний пожежник з Гамбурга, помер від коронавірусу в Єгипті. Він разом з дружиною з лютого перебував у круїзі по Нілу. Чоловік помер на курорті Хургада. Його дружина вже повернулася до Гамбурга.

У Німеччині, за офіційними даними на першу половину дня понеділка, лабораторно підтверджено 1112 випадки зараження коронавірусом.

За словами президента Інституту Роберта Коха Лотара Вілер, лише кожен 5-й із заражених потребує госпіталізації, у решти хвороба проходить у легкій чи безсимптомній формі. До грипу ризику належать люди старші 60 років і ті, хто мають хронічні захворювання.

Станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

фото: АА