У Польщі вже більше десяти випадків коронавірусу

Три нові випадки зараження коронавірусом зареєстровано у Польщі — кількість інфікованих у цій країні сягнула одинадцяти.

Про це в неділю ввечері повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“У Польщі три нові випадки зараження коронавірусом, підтверджені позитивними результатами лабораторних тестів”, - повідомило міністерство.

Як зазначається, COVID-19 виявлено у жінки із Сілезького воєводства та двох чоловіків з Нижньосілезького та Мазовецького воєводств. Вони перебувають у лікарнях Вроцлава, Варшави і Рацібожа.

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Загалом за останню добу в Польщі зареєстровано п’ять нових випадків зараження коронавірусом: кількість хворих зросла до одинадцяти.

Як повідомлялося, головний санітарний інспектор Польщі рекомендує відмовитися від проведення у країні всіх масових заходів у закритих приміщеннях, що можуть зібрати понад 1 тис. осіб.