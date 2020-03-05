Президент Польщі не виключає заборони масових зібрань на час виборів

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що у разі подальшого поширення коронавірусу в країні заборонять проведення масових зібрань, зокрема в рамках виборів глави держави.

Про це Дуда заявив під час передвиборчої поїздки до Свентокшиського воєводства на півдні РП, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У ситуації, коли вірус розповсюджуватиметься, можливо, буде необхідність відмовитися від масових зібрань. У такому разі масові зібрання під час виборчої кампанії також не відбуватимуться”, - зазначив Дуда.

У Польщі триває активна фаза президентської виборчої кампанії. Перший тур виборів відбудеться 10 травня, другий, у разі потреби – 24 травня. Згідно з останніми соцопитуваннями, чинний президент значно випереджає усіх своїх опонентів у першому турі, а у другому його перевага скорочується до мінімуму.

Читайте також: Дуда ініціює позачергове засідання Сейму Польщі через коронавірус

У Польщі 4 березня зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом чоловіка, який приїхав з Німеччини. Він перебуває в інфекційній лікарні міста Зелена Гура на заході країни. Відповідні служби намагаються встановити всіх осіб, які контактували із зараженим після його прибуття до Польщі та перевірити їх на наявність вірусу.