Дуда ініціює позачергове засідання Сейму Польщі через коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до очільниці Сейму Ельжбети Вітек про скликання позачергового засідання нижньої палати парламенту, аби заслухати польський уряд у справі запобігання можливому поширенню у країні коронавірусу.

Про це глава польської держави заявив під час брифінгу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Cуспільство повинно отримати вичерпну інформацію. Думаю, що це буде найбільш відповідна форма відкритого надання інформації, оскільки вважаю, що це потрібно, аби заспокоїти суспільство”, - обґрунтував Дуда свою ініціативу про скликання позачергового засідання нижньої палати парламенту РП.

Президент Польщі також зазначив, що він виступає за внесення додаткових законодавчих змін, які б спростили підготовку і можливу боротьбу з коронавірусом.

Він підкреслив, що у Польщі не виявлено жодного випадку коронавірусу, і зазначив, що влада робить усе можливе, щоб підготуватися до його появи. Зокрема, інфекційні відділення готові прийняти хворих, а суспільству надаватиметься необхідна інформація про те, які діяти в особливих ситуаціях.

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За інформацією центру інформації Сейму РП, в четвер, 27 лютого, збереться керівництво нижньої палати парламенту для вирішення питання щодо призначення дати проведення позачергового засідання парламенту у справі коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого у світі підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Водночас за останню добу підтверджено, зокрема, випадки коронавірусу в Норвегії, Фінляндії, Естонії, Данії, Пакистані.