У Норвегії й Данії зафіксували перші випадки коронавірусу
Як інформує BNN Bloomberg, у Норвегії підтвердили перший випадок коронавірусу в особи, яка повернулася з Китаю наприкінці минулого тижня.
"У Норвегії підтвердили перший випадок коронавірусу", - повідомив Норвезький інститут громадського здоров'я.
Як зазначає інститут на своєму веб-сайті, людина була перевірена після повернення з одного з районів Китаю, постраждалих від спалаху епідемії коронавірусу.
Про перший випадок зараження вірусом Covid-19 у Данії повідомляє Bloomberg.
"У Данії підтвердили перший випадок зараження людини коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пацієнт є працівником данського телемовника TV2.
Чоловік повернувся з відпустки на півночі Італії в понеділок, а в середу у нього почали з’являтися симптоми захворювання. Зараз він перебуває на карантині у своєму будинку на сході Данії.
Як повідомлялося, згідно з останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
Фото: АА