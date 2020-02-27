У Норвегії й Данії зафіксували перші випадки коронавірусу

У Норвегії й Данії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Як інформує BNN Bloomberg, у Норвегії підтвердили перший випадок коронавірусу в особи, яка повернулася з Китаю наприкінці минулого тижня.

"У Норвегії підтвердили перший випадок коронавірусу", - повідомив Норвезький інститут громадського здоров'я.

Як зазначає інститут на своєму веб-сайті, людина була перевірена після повернення з одного з районів Китаю, постраждалих від спалаху епідемії коронавірусу.

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Про перший випадок зараження вірусом Covid-19 у Данії повідомляє Bloomberg.

"У Данії підтвердили перший випадок зараження людини коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт є працівником данського телемовника TV2.

Чоловік повернувся з відпустки на півночі Італії в понеділок, а в середу у нього почали з’являтися симптоми захворювання. Зараз він перебуває на карантині у своєму будинку на сході Данії.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА