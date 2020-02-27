Мешканка Фінляндії підхопила коронавірус в Італії

У столиці Фінляндії Гельсінки повідомили про позитивний результат тесту на коронавірус у жінки.

Про це повідомляє Yle.

"У фінської жінки було виявлено новий коронавірус", - повідомили з університетської лікарні у Гельсінки.

Йдеться про жінку працездатного віку, ймовірно, вона підхопила вірус під час подорожі до Мілана, повідомили у лікарні.

Головний лікар медичного закладу HUS Аско Ярвінен заявив, що громадянка Фінляндії повернулася з Мілана у неділю. Наступного дня вона звернулася до лікарні та пройшла лабораторне обстеження.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА