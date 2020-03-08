У Польщі хочуть скасувати велелюдні заходи

Головний санітарний інспектор Польщі рекомендує відмовитися від проведення у країні всіх масових заходів у закритих приміщеннях, де можуть зібратися понад 1 тис. осіб.

Про це інформує відомство головного санітарного інспектора Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“За результатами засідання групи кризового реагування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, проведеного 8 березня, і після аналізу епідеміологічної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусу головний санітарний інспектор рекомендує скасувати всі масові заходи за участю понад 1 тис. осіб, які організовуються у закритих приміщеннях”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організація масових заходів у кожному випадку аналізуватиметься з погляду ризику для здоров’я учасників. Рішення про проведення тих чи інших акцій прийматиме воєвода після консультацій з санітарним інспектором воєводства, а у виняткових випадках - з головним санітарним інспектором.

Як повідомлялося, станом на 8 березня у Польщі зафіксовано вісім випадків зараження коронавірусом COVID-19, у тому числі два - за останню добу.

Загалом за межами КНР коронавірус виявили у 58 країнах. В Україні підтверджено один випадок зараження.