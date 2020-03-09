КНДР запустила три ракети у бік Японії

Армія Північної Кореї здійснила запуск трьох ракет невстановленого типу в бік Японського моря.

Про це інформує південнокорейське агентство Yonhap.

«Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (ОКНШ) заявив, що Північна Корея випустила три невстановлені снаряди у Східне (Японське — ред.) море в понеділок, через тиждень після того, як комуністичний режим випустив два снаряди ближнього радіуса дії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ракети були випущені у північно-східному напрямку з районів, прилеглих до міста Сондок в східній провінції Хамхин.

Про тип ракет, дальність і висоту польоту поки що не повідомляється.

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"Наші військові відстежують ситуацію на випадок додаткових запусків", - підкреслили в ОКНШ.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин провів 28 лютого перші з початку 2020 року військові навчання з участю різних родів військ. Вони пройшли на сході країни неподалік морського узбережжя.