КНДР запустила перші у 2020 році ракети в бік Японського моря.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на південнокорейську розвідку.

Зокрема, Пхеньян провів два пуску невпізнаних снарядів у бік Японського моря.

За даними південнокорейських військових, запуск ракет проводився з району міста Вонсан, розташованого на південному сході КНДР.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Держради КНДР Кім Чен Ин провів 28 лютого перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ.

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Навчання пройшли на сході неподалік від морського узбережжя. Як мішень для завдання удару був обраний невеликий острів, який у результаті стрільб "з оглушливим громом перетворився на море вогню".

Фото: KCNA