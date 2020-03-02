КНДР запустила перші у 2020 році ракети
Укрінформ
КНДР запустила перші у 2020 році ракети в бік Японського моря.
Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на південнокорейську розвідку.
Зокрема, Пхеньян провів два пуску невпізнаних снарядів у бік Японського моря.
За даними південнокорейських військових, запуск ракет проводився з району міста Вонсан, розташованого на південному сході КНДР.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Держради КНДР Кім Чен Ин провів 28 лютого перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ.
Навчання пройшли на сході неподалік від морського узбережжя. Як мішень для завдання удару був обраний невеликий острів, який у результаті стрільб "з оглушливим громом перетворився на море вогню".
Фото: KCNA