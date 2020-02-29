У КНДР відбулися перші з початку року військові навчання
Укрінформ
Голова Держради КНДР Кім Чен Ин провів перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ.
Про це повідомляє KCNA.
Навчання пройшли 28 лютого на сході неподалік від морського узбережжя. Як мішень для завдання удару був обраний невеликий острів, який у результаті стрільб "з оглушливим громом перетворився на море вогню".
Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що одержав від маневрів "велике задоволення".
За інформацією KCNA, в ході навчань відпрацьовувалася "здатність маневрування і завдання вогневого удару оборонних частин фронту", а також уміння командування координувати спільні дії різних родів військ.
Нагадаємо, востаннє військові маневри армії КНДР відбулися в листопаді 2019 року. Тоді Кім Чен Ин керував навчаннями з висадки повітряного десанту.