У КНДР відбулися перші з початку року військові навчання

Голова Держради КНДР Кім Чен Ин провів перші з початку 2020 року навчання Корейської народної армії з участю різних родів військ.

Про це повідомляє KCNA.

Навчання пройшли 28 лютого на сході неподалік від морського узбережжя. Як мішень для завдання удару був обраний невеликий острів, який у результаті стрільб "з оглушливим громом перетворився на море вогню".

Кім Чен Ин залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що одержав від маневрів "велике задоволення".

За інформацією KCNA, в ході навчань відпрацьовувалася "здатність маневрування і завдання вогневого удару оборонних частин фронту", а також уміння командування координувати спільні дії різних родів військ.

Нагадаємо, востаннє військові маневри армії КНДР відбулися в листопаді 2019 року. Тоді Кім Чен Ин керував навчаннями з висадки повітряного десанту.