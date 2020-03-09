Чеський прем’єр хоче, аби Італія заборонила своїм громадянам подорожувати Європою

У зв'язку з епідемією коронавірусу прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає слушним, аби Італія тимчасово заборонила своїм громадянам подорожувати Європою.

Про це Бабіш заявив в ефірі телеканалу ČT24.

«Єдине, що можливо зробити, це щоб італійський прем'єр-міністр закликав громадян не їздити в інші країни Євросоюзу. Ми не знаємо, чи обмежуються зараження в Італії лише 16 мільйонами людей на карантині», - сказав глава уряду Чехії.

За його словами, інші держави Шенгенської зони не можуть заборонити в'їзд громадянам Італії, але Рим має можливість обмежити їхнє пересування.

Окрім того, Бабіш порадив співвітчизникам в Італії якнайшвидше повернутися до Чехії: «Навіть тим, хто там працює, було б краще повернутися додому, поки ситуація у країні не стане зрозумілою».

МЗС Чехії не рекомендує громадянам їздити до Італії, а починаючи з 7 березня всіх, хто повертається з цієї країни, відправляють на двотижневий домашній карантин.

У понеділок, 9 березня, уряд Чехії планує презентувати програму підтримки бізнесу у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

За останніми даними, зараження вірусом Covid-19 у Чехії підтверджено у 26 осіб. Перебіг хвороби у всіх легкий.