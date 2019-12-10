У Празі — багатотисячні протести, вимагають відставки прем’єра Бабіша

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки з посади прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Величезний конфлікт інтересів Андрія Бабіша та його необґрунтоване збагачення за рахунок державних фінансів, поновлення кримінального переслідування проти нього, захист державною владою особистих інтересів замість інтересів держави - все це чітко свідчить про необхідність негайної відставки прем'єр-міністра", - пояснили мету протестів керівники руху "Мільйон митей для демократії".

Наразі на Вацлавській площі Праги проходить мітинг, після якого планується провести "гучний марш" центром міста до головного вокзалу. Організатори закликали громадян приносити свистки, труби, барабани - все, що спричиняє сильний шум. Організатори розраховують на участь 30-70 тисяч людей.

У Празі демонстранти вимагають відставки прем’єра / Фото: Blesk / CNC / ALEXANDR MALACHOVSKÝ

Демонстрація розпочинає чергову хвилю протестних заходів по всій Чехії, яка триватиме до 19 грудня. Акції проходитимуть як у Празі, так і в регіонах.

У травні цього року у подібній демонстрації на Вацлавській площі взяли участь 50 тисяч людей.