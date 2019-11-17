Бабіш прийшов на річницю Оксамитової революції у краватці з "російським триколором"
Про це повідомляє, зокрема, Lidovky.
"Прем'єр-міністр Андрій Бабіш під час недільних святкувань річниці протестів проти комуністичного тоталітаризму, надягнув краватку з російським триколором, але пізніше змінив її на чеську", - пише видання.
У краватці з російським триколором глава уряду з’явився під час покладання квітів на Народному проспекті в Празі. Однак пізніше, виступаючи в Національному музеї, він уже був у краватці з "правильним" чеським триколором.
Російський та чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі це біла, червона та синя горизонтальні смуги, а в російському — біла, синя та червона.
Бабіш — не єдиний чеський державний діяч, який переплутав чеський триколор на краватці з російським. Таку ж помилку зробив президент республіки Мілош Земан у 2013 році, коли складав присягу.
Як повідомлялося, Чехія відзначає 17 листопада 30-річчя Оксамитової революції. Участь й святкових заходах взяли глави урядів Словаччини, Польщі, Угорщини, а також президент німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле.
Фото: ČTK