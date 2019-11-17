Бабіш прийшов на річницю Оксамитової революції у краватці з "російським триколором"

Чеські ЗМІ звернули увагу на те, що прем’єр-міністр республіки на заходах, присвячених річниці Оксамитової революції, з’явився у краватці в кольорах російського прапора.

Про це повідомляє, зокрема, Lidovky.

"Прем'єр-міністр Андрій Бабіш під час недільних святкувань річниці протестів проти комуністичного тоталітаризму, надягнув краватку з російським триколором, але пізніше змінив її на чеську", - пише видання.

У краватці з російським триколором глава уряду з’явився під час покладання квітів на Народному проспекті в Празі. Однак пізніше, виступаючи в Національному музеї, він уже був у краватці з "правильним" чеським триколором.

Російський та чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі це біла, червона та синя горизонтальні смуги, а в російському — біла, синя та червона.

Бабіш — не єдиний чеський державний діяч, який переплутав чеський триколор на краватці з російським. Таку ж помилку зробив президент республіки Мілош Земан у 2013 році, коли складав присягу.

Читайте також: Чехія відсвяткувала ювілей Оксамитової революції

Як повідомлялося, Чехія відзначає 17 листопада 30-річчя Оксамитової революції. Участь й святкових заходах взяли глави урядів Словаччини, Польщі, Угорщини, а також президент німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Фото: ČTK