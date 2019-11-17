Чехія відсвяткувала ювілей Оксамитової революції

Чехія відзначила 17 листопада 30-річчя Оксамитової революції; по всій країні, зокрема, в столиці Празі пройшли святкові заходи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що в Польщі тривало 10 років, а в Угорщині 10 місяців, в Чехословаччині відбулося протягом 10 днів", - заявив глава чеського уряду Андрій Бабіш на урочистій церемонії у Національному музеї Праги.

Участь у ній взяли глави урядів Словаччини, Польщі, Угорщини, а також президент німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Бабіш підкреслив роль чеського дисидента Вацлава Гавела, який став першим президентом країни після Революції 1989 року.

Прем’єр також подякував усім, хто сприяв вступу Чехії в НАТО і Євросоюз.

Чехи святкують ювілей Оксамитової революції. Фото: ČTK

З річницею Оксамитової революції чехів привітало Посольство України в Празі.

"З нагоди Національного дня 17 листопада та 30-ї свободи Посольство України в Чехії вітає чеську націю та дякує Чехії за її сильну та послідовну підтримку Україні", - сказав посол Євген Перебійніс.

Оксамитова революція (як її охрестили іноземні журналісти) 1989 року, яка призвела до повалення комуністичного режиму ЧССР і згодом до розділення країни на Чехію і Словаччину, почалася 17 листопада зіткненням учасників багатотисячної мирної студентської демонстрації у Празі з поліцією. Демонстранти були жорстоко розігнані, поранення отримали понад 500 людей. Протягом наступних днів проходили чисельні демонстрації, наймасовішою стала акція 25 і 26 листопада – до 700 тисяч громадян. 27 листопада було оголошено загальнонаціональний страйк, що тривав 2 години, але участь в якому взяло 75 % населення країни.

29 листопада парламент скасував статтю конституції про керівну роль КПЧ, 10 грудня президент Чехословаччини Густав Гусак пішов у відставку, і був сформований новий коаліційний уряд національної згоди, в якому комуністи і опозиція отримали однакову кількість місць. А 29 грудня президентом ЧССР було обрано письменника, правозахисника, главу "Громадського форуму" Вацлава Гавела. Успіх Оксамитової революції був забезпечений падінням Берлінського муру та Перебудовою в СРСР.