Прем'єр Чехії відвідає Україну з великою бізнесовою делегацією

Наступного тижня глава уряду Чеської Республіки Андрій Бабіш відвідає Україну в супроводі великої делегації бізнесменів.

Про програму та цілі візиту повідомляють Ceske Noviny.

«У ході дводенного візиту до Києва у понеділок та вівторок Бабіша супроводжуватиме віцепрем'єр, міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек та місія у складі 85 підприємців», - ідеться у повідомленні.

Програмою поїздки передбачені зустрічі з Володимиром Зеленським, Олексієм Гончаруком, Дмитром Разумковим.

Зазначається, що основна мета візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, обговорити відносини України з ЄС, а також із Росією.

Особливий акцент буде зроблено на підтримці реформаторських зусиль нинішнього українського уряду. Велика увага буде приділена розвитку двосторонніх відносин, особливо в економічній площині.

«Україна важлива для нас, особливо для наших підприємців та компаній. У нас також є програми для працевлаштування громадян України», - заявив Бабіш журналістам напередодні візиту.

Як очікується, Бабіш та Гавлічек візьмуть участь в українсько-чеському бізнесовому форумі.

Україна належить до 20 найбільших зовнішньоторговельних партнерів Чехії. За даними експертів, найперспективнішими галузями співпраці двох країн є цивільна авіація, транспорт та інфраструктура, енергетика, водне господарство, оборонна промисловість і машинобудування.

Відповідно до статистики міністерства праці Чехії, торік у країні працювали 121 тис. 86 осіб з України. Вони становлять більше п'ятої частини всіх іноземних працівників.

Улітку уряд Чехії вирішив збільшити квоту на працевлаштування українських працівників удвічі - з 19 600 до 40 000 на рік. Наприкінці жовтня уряд схвалив можливість видавати 1500 спеціальних робочих віз на рік для українців, які могли б працювати у сільському господарстві та в харчовій промисловості.