Чеський прем’єр відвідає Україну з економічною місією в листопаді

У резиденції президента Чехії в Ланах 13 жовтня відбулася зустріч глави держави Мілоша Земана з головою уряду Андреєм Бабішем.

У зустрічі взяли участь також радники із закордонної політики команди президента, передає Радіо Свобода.

Серед порушених питань, як зазначив пізніше журналістам глава уряду, мова йшла і про Україну.

"Ми говорили про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічком (Карел Гавлічек – міністр промисловості й торгівлі в уряді Чеської Республіки – ред.) з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою", – наголосив чеський прем’єр.

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Нагадаємо: раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.

"Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами Вишеградської «четвірки»", – написав Андрей Бабіш у своєму твіттері після зустрічі з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку.

Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду займав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.