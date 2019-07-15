Україна належить до трійки головних постачальників лікарів для Чехії - ЗМІ

Серед лікарів-іноземців, які працюють у Чехії, найбільше медиків зі Словаччини, України та Росії.

Про це інформує Радіо Прага.

“За даними Лікарської палати Чехії, зараз у країні працюють понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, в основному зі Словаччини, України та Росії. Далі йдуть Польща і Білорусь", - ідеться в повідомленні.

На думку члена Лікарської палати Міхала Сойки, приплив лікарів із цих країн викликаний гіршим станом медицини у них на батьківщині.

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“Ми вигадаємо від того, що ці фахівці вивчать чеську мову і залишаться тут. Головне, щоб ми не стали перевалочною станцією, через яку вони поїдуть до Німеччини або Австрії", – цитує експерта Радіо Прага.

У цьому зв'язку зазначається, що при проходженні апробації лікарі-іноземці повинні, крім іншого, підтвердити своє знання чеської мови.