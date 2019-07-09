Майже половина заробітчан у Польщі планують пошукати щастя в інших країнах

Майже половина українських працівників у Польщі мають намір переїхати до інших країн на заробітки, більшість із них - до Німеччини.

Про це на презентації в Укрінформі соціологічного дослідження “Працівник з України: між Польщею та Німеччиною” сказав директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзєйчик.

“45% наших респондентів планують їхати в інші країни на роботу, 30% ще не вирішили, а 25% планують залишитися в Польщі. Найпопулярніша країна - Німеччина (35%), друге місце (13%) - Чехія, ми знаємо, що чеський ринок праці також відкритий для українців. Далі - країни Північної Європи: Швеція, Нідерланди, Норвегія, які зараз дуже популярні в Польщі. Ми думаємо, що українці також дивляться на те, куди ідуть поляки працювати, і також їдуть у ці країни”, - сказав Колодзєйчик.

Причини зміни країни праці стандартні - високі заробітки та високий рівень життя.

При цьому 12% опитаних готові змінити місце роботи вже у 2019 році, 18,8% планують зробити це в 2020-му, 6% - у 2021-му, 7,4% - після 2021 року.

До США з Польщі готові переїхати працювати 6,5% українців, до Великої Британії - 5,5%. До Росії поїхати на заробітки готові лише 1,9% опитаних респондентів, що працюють в Польщі.

За словами Колодзєйчика, 75% опитаних заявили, що знають про спрощення Німеччиною у 2020 році процедури працевлаштування працівників з країн, які не входять в ЄС. Водночас майже 53% не знають , яким критеріям треба відповідати, щоб отримати роботу в ФРН. 37% назвали таким критерієм знання німецької мови, а 10,7% вважають, що потрібно мати професійно-технічну освіту.

Як зазначив на презентації PR-менеджер EWL Анатолій Зимнін, одним з головних критеріїв є знання німецької мови на рівні В1. Водночас 70% опитаних заявили, що не володіють німецькою мовою, на поганому рівні свої знання оцінили 21% опитаних, посередньо - лише 5,5%.

Також дослідники опитали тих українців, які готові їхати на роботу в Німеччину: 20% з них готові змінити країну роботи вже в 2019 році, майже 37% - у 2020 році, 25% - після 2020 року.

За даними дослідження, зараз лише 2,6% українців, котрі працюють в Польщі, відповідають вимогам щодо знання мови та рівня освіти, які висуває уряд Німеччини для роботи в цій країні.

За словами Зимніна, переважна більшість українських працівників у Польщі обирає ФРН через високий заробіток та високий рівень життя. Втім, за його словами, вони мають бути готовими до того, що можуть на півроку приїхати в Німеччину для пошуку роботи, але протягом цього часу не можуть претендувати на жодні соціальні виплати.

“Якщо цей закон, прийнятий німецьким парламентом (про спрощення міграційного законодавства для громадян країн, які не є членами ЄС — ред.), стане прецедентом, і інші країни, які також потребують кваліфікованої робочої сили, підуть шляхом Німеччини, то Україна і Польща можуть мати з цим проблеми, тому що охочі вже є”, - сказав Зимнін.

Він також повідомив, що опитані готові повернутися в Україну за умови високих заробітків - 75% назвали це як головний аргумент, для 51% важливі стабільність політичної та економічної ситуації, 41% назвали викорінення корупції. 10% опитаних не повернуться з заробітків в Україну.

Соціологічне дослідження "Працівник з України – між Польщею і Німеччиною" було проведено 17 квітня - 31 травня 2019 року компанією EWL S.A., Фондом підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. Методом безпосереднього індивідуального анкетування було опитано 855 громадян України, які приїхали на роботу до Польщі.