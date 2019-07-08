Близько 1,5 мільйона українців працюють у Польщі — експерт

Кількість українських громадян, які виїхали на заробітки до Польщі, становить від 1,2 млн до 1,5 млн осіб.

Про це на презентації в Укрінформі соціологічного опитування "Працівник з України: між Польщею та Німеччиною" сказав PR-менеджер польської компанії "EWL" Анатолій Зимнін.

"За останніми даними, офіційними і неофіційними, в Польщі працює від 1 млн 200 тис. до 1,5 млн українських громадян. Останню цифру — 1,5 млн — оголосив минулого тижня консульський відділ України в Варшаві", - сказав Зимнін.

За даними соціологічного дослідження, проведеного EWL S. A., Фондом підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету, серед українців, які зараз працюють у Польщі, 60,1% - чоловіки, 39,9% - жінки. Найбільша вікова група серед українських трудових мігрантів в Польщі — від 26 до 35 років — 32%, працівники віком 36-45 років складають 23,1%, від 18 до 25 років — 29,2%. Працівники віком від 46 до 55 років складають 13,2% від загальної кількості, а старші 55 років — 2,5%.

Більшість трудових мігрантів у Польщі до переїзду з України проживали в містах — 59,5% (для порівняння в 2018 році — 73%), з сіл та селищ міського типу - 40,2% ( у 2018 році про це повідомили 27%).

Так, найбільше українців, які брали участь в дослідженні, приїхали в Польщу із західних областей України - 33,2% (33,1% в 2018 році), з центру України — 30,6% ( в 2018 році — 30,1%), зі східних областей — 10,8% ( у 2018 році — 7%), з південних регіонів — 20,2% ( у 2018 році — 17,1%), з північних — 5,8% ( у 2018 році — 12,1%).

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Зимнін також нагадав, що 7 червня нижня палата німецького парламенту прийняла законодавство, яке врегульовує з 1 січня 2020 року норми прийняття на роботу громадян з країн поза ЄС.

"В Польщі це було топ-новиною, тому що Польща черпає велику користь з перебування українських громадян на польському ринку. Українські працівники у Польщі компенсували той витік польської робочої сили до Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Великої Британії. За підрахунками, понад 2 млн громадян Польщі працюють поза межами своєї країни і незважаючи на те, що протягом трьох останніх років польський уряд запрошує до повернення польських мігрантів до Польщі, польські мігранти не повертаються", - сказав Зимнін.

За його словами, за попередніми оцінками з Польщі до Німеччини можуть виїхати на роботу від 200 тис. до 500 тис. українських мігрантів у Польщі.

Соціологічне дослідження "Працівник з України – між Польщею і Німеччиною" було проведено 17 квітня - 31 травня 2019 року компанією EWL S.A., Фондом підтримки мігрантів на ринку праці "EWL" та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. Методом безпосереднього індивідуального анкетування було опитано 855 громадян України, які приїхали на роботу до Польщі.