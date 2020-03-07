У Польщі зафіксували шостий випадок коронавірусу

У Польщі зафіксовано шостий випадок зараження коронавірусом Covid-19 - це ще один пасажир автобуса, в якому з Німеччини прибув так званий нульовий пацієнт, тобто перший у Польщі, у кого підтвердилось інфікування.

Про це поінформував на пресконференції в суботу міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми отримали інформацію про позитивний результат тесту ще одного пасажира автобуса. Таким чином, маємо два позитивні результати (окрім першого зараженого – ред.)”, - заявив Шумовський.

Він додав, що особа, в якої підтверджено зараження коронавірусом, перебувала на домашньому карантині, а зараз її поміщено до інфекційної лікарні міста Оструда, що на північному сході Польщі.

Шумовський повідомив, що усі шестеро заражених на коронавірус у Польщі загалом почуваються добре, загрози їх життю немає.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що підписав спецзакон про боротьбу з коронавірусом.

Як повідомлялося, заражені на коронавірус у Польщі перебувають в лікарнях міст Зелена Гура, Вроцлав, Щецін та Оструда.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні в світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.