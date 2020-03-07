В Ісландії оголосили надзвичайний стан через двох заражених коронавірусом

В Ісландії оголосили надзвичайний стан після того, як стало відомо, що два випадки зараження коронавірусом зафіксовано вже на території країни. Всього в Ісландії 43 підтверджені випадки Covid-19.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

«У світлі цієї інформації (стосовно тих, хто заразився в самій Ісландії - ред.) на даний час планується підвищити рівень готовності Департаменту цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях до надзвичайного стану», - заявив головний епідеміолог Чурльфур Гуднасон.

У п'ятницю в Ісландії було виявлено шість нових випадків захворювання Covid-19, у результаті чого загальна кількість підтверджених випадків зросла до 43.

Двоє з хворих заразилися в Ісландії, всі інші випадки захворювання були виявлені у громадян, які побували в Італії й Австрії.

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Зазначається, що зараз НС серйозним чином не позначиться на житті суспільства, однак в установах необхідно буде дотримуватися суворіших правил профілактики захворювань.