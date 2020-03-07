У Колумбії підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший випадок зараження вірусом COVID-19 підтверджено у Колумбії.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що 19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана.

“У заяві стверджується, що пацієнт прийшов до місцевої лікарні із симптомами, пов’язаними із COVID-19”, - пише Xinhua.

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У Національному інституті здоров’я Колумбії оголосили, що підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення захворювання.

Фото: АА