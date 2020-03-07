Рада Європи скасувала сесію Конгресу місцевих і регіональних влад через коронавірус
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у секретаріаті Конгресу.
"У зв'язку із поширенням коронавірусу Covіd-19 у Франції, де дислокується Рада Європи, а також у сусідніх й багатьох інших країнах, президент Конгресу разом із головами палат (місцевих влад та регіонів – ред.) ухвалили рішення скасувати 38-му сесію, заплановану на 17-19 березня 2020 року", - заявили у Раді Європи.
Окрім цього, скасовані усі публічні заходи та зустрічі Конгресу, які планувалися у період проведення сесії в Страсбурзі.
Наголошується, що таке рішення має на меті забезпечити захист від коронавірусу представників 47 делегацій Конгресу, інших запрошених на сесію осіб, а також запобігти поширенню вірусу.
У Франції станом на 6 березня підтверджено 423 випадки зараження коронавірусом. При цьому понад 100 випадків зафіксовано лише напередодні. Семеро, серед яких 6 чоловіків та одна жінка, померли.
Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 704. Кількість летальних випадків становить 3 383.