Facebook закриває офіси у Лондоні через коронавірус

Компанія Facebook тимчасово зачиняє три лондонські офіси, через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

Про це інформує Sky News.

"Facebook закриває власні три офіси у Лондоні та рекомендував їх співробітникам працювати з дому після того, як в одного з працівників виявили вірус Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Працівник із Сінгапуру, тести якого на Covid-19 виявилися позитивними, відвідував лондонські офіси Facebook 24-26 лютого.

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В офісах компанії у Лондоні наразі працює близько 3 тис. осіб. Невідомо, скільки людей контактувало з зараженим.

Станом 6 березня коронавірусом у Британії заразилися 163 людини, двоє людей померли.

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У світі кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055. З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї та 4 747 - в Ірані. Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок зараження коронавірусом виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: DPA