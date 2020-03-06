Лінкявічус закликає колег з ЄС не їхати на парад до Москви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликає колег з інших країн ЄС у травні не їхати до Москви на парад 9 травня, оскільки у такий спосіб Росія прагне відзначити перемоги нинішньої "воєнної політики".

Про це повідомляється на сайті МЗС Литви з посиланням на виступ Лінкявічуса на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Загребі, де обговорювалася загальна політика ЄС щодо Росії.

"Росія любить символи. Парад, який проходить у Москві в травні, не тільки знаменує собою перемогу у Другій світовій війні, а й спрямований на те, щоб відсвяткувати перемоги нинішньої воєнної політики Росії", - заявив Лінкявічус.

Він закликав колег критично оцінити плани офіційного візиту до Москви, оскільки, за словами міністра, Росія використовує свої численні контакти для створення враження звичайного спілкування, і це їй вдається.

На неформальній дискусії міністр наголосив, що наразі немає передумов для зміни політики ЄС щодо Росії, оскільки сама Росія не змінює свою зовнішню політику, продовжує втручатися у справи сусідніх та інших держав, а останнім часом її поведінка стала ще агресивнішою.

"Росія демонструє свою силу не тільки на регіональному, а й на глобальному рівні. Захід не може розраховувати на партнерство з Росією, яка займається не врегулюванням конфліктів, а, швидше, ескалацією. Ми говоримо не тільки про Грузію або Україну, а й про сирійську провінцію Ідліб і про ескалацію в Лівії", - сказав міністр закордонних справ Литви.

На його думку, ЄС і далі має будувати відносини з Росією на п'яти засадах, про які домовилися у 2016 році і які ще раз були підтверджені державами ЄС у 2018 році: вимагати повної реалізації Мінської угоди, зміцнювати відносини ЄС з країнами Східного партнерства, з державами Центральної Азії, зміцнювати імунітет ЄС щодо гібридних загроз, а також стратегічну комунікацію, енергетику та інші сфери. Серед згаданих засад - і селективне залучення Росії до глобальних викликів і там, де є інтерес ЄС, зміцнення людських відносин з російською громадськістю і підтримка громадянського суспільства РФ.

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При цьому Лінкявічус закликав своїх колег з ЄС до активнішої участі в діалозі з російським громадянським суспільством і повідомив про 7 Російський форум, який відбудеться в Литві у травні цього року. Там буде наданий майданчик для дискусій про майбутнє Росії у вільній та демократичній Європі та про відроджені після 35-річної перерви сахаровські слухання з прав людини.