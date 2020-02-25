Зеленського офіційно не запрошували на парад до Москви — ЗМІ

Російська Федерація не надсилала Президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року у Москві.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь на свій запит Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента.

"За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу Президента України, запитуваний документ (запрошення – ред.) відсутній", - йдеться у відповіді на запит.

Видання цікавилося в Офісу Президента, чи отримав Зеленський запрошення на парад від російської сторони і якою була його відповідь, і якщо так, то чи планує Президент України відвідати Москву.

Прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича направити парламентську делегацію до Москви на 9 травня Офіс президента залишив без відповіді.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить Президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.

17 лютого 2020 року депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував сформувати парламентську делегацію до Москви для участі у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Партія п’ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагала від президента Володимира Зеленського заяви, чи планує він їхати до Москви на парад 9 травня.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович застерігав від участі в російському "побєдобєсії" 9 травня, оскільки парад на Красній площі Росія використає для досягнення своїх політичних цілей.

Фото: Офіс Президента