"Євросолідарність" обурена наміром ОПЗЖ їхати на парад 9 травня до Москви

У партії "Європейська солідарність" наполягають, що Президент Володимир Зеленський має повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві 9 травня, а також вимагають публічної реакції влади на відповідну пропозицію депутатів від фракції "ОПЗЖ".

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Європейської солідарності".

"Президент Зеленський і його політична сила мають повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москву і доєднатися до делегації реваншистів з ОПЗЖ. Адже сьогодні в парламенті керівництво "Слуг народу" поблажливо посміхалося під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича. Не хочеться вірити, що для "Слуг народу", народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсії не є очевидною і залишиться без їхньої публічної реакції", - йдеться у заяві політсили.

Зазначається, що "Європейська солідарність" обурена пропозиціями народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" сформувати парламентську делегацію для участі у так званому параді у Москві 9 травня 2020 року – святковому марші армії, яка здійснює збройну агресію проти України.

"Така ініціатива від п’ятої колони є цілком прогнозованою та очікуваною. Реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці. Антиукраїнська виходка Рабіновича, його запальна проросійська промова на Погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції", - зазначають у "Євросолідарності".

Як повідомлялося, співголова фракції "Опозиційна плітформа - За життя" Вадим Рабінович на засіданні Погоджувальної ради у понеділок, 17 лютого, висловив переконання, що Верховній Раді треба сформувати парламентську делегацію для участі в параді 9 травня у Москві.