Світових лідерів закликають не їхати 9 травня до Москви

Громадські діячі підписують звернення до лідерів цивілізованого світу із закликом утриматися від офіційних візитів до Москви на військовий парад 9 травня.

Про це повідомляє Український кризовий медіа-центр.

"Цього року виповнюється 75 років з дня закінчення найкривавішого військового конфлікту в історії людства: Другої світової війни. В цивілізованому світі це привід згадати причини та наслідки тієї страшної війни та забезпечити все необхідне, щоб така трагедія більше не повторилася. Натомість Російська Федерація використовує цю дату, щоб виправдати свою агресивну політику щодо інших незалежних країн, минулих і теперішніх", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що участь лідерів цивілізованого світу в параді 9 травня легітимізує російську агресію та заохочує російське керівництво продовжувати грубі та систематичні порушення суверенітету інших держав, порушення прав людини та власних громадян.

На даний момент серед підписантів звернення є член Європейського парламенту (2004-2019) Ребекка Гармс, британський журналіст, письменник Пітер Померанцев, почесний президент Українського ПЕН, письменник Микола Рябчук та інші.

Як повідомлялося, 17 лютого 2020 року депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував сформувати парламентську делегацію до Москви для участі у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович застеріг від участі в російському "побєдобєсії" 9 травня, оскільки парад на Красній площі Росія використає для досягнення своїх політичних цілей.

Партія п’ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає від глави держави Володимира Зеленського заяви, чи планує він їхати до Москви на парад 9 травня.