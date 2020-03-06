Велика Британія витратила на підготовку до Brexit понад $5 мільярдів

Уряд Великої Британії витратив понад п'ять мільярдів доларів на підготовку до виходу країни з ЄС.

Про це йдеться у звіті Служби контролю за державними коштами, повідомляє ВВС.

«Державні відомства витратили понад чотири мільярди фунтів (понад п'ять мільярдів доларів США - ред.) на підготовку до виходу з ЄС», - йдеться у повідомленні.

У Держконтролі заявили, що ця цифра включає витрати на персонал, зовнішні консультації та рекламу.

За словами представника казначейства, уряд надав «всі необхідні засоби» для забезпечення готовності країни до виходу з ЄС. Проте ліберальні демократи стверджують, що «мільярди фунтів були викинуті у спробі розгребти безлад Торі навколо Brexit».

У своєму звіті служба контролю підкреслила, що не виносить судження про те, яке співвідношення ціни і якості надають проаналізовані витрати.

Велика Британія вийшла з Євросоюзу 1 лютого 2019 року.