Життя після Brexit: ЄС вступив у важливу фазу переговорів із Британією

Європейський Союз розпочав сьогодні переговори з Великою Британією щодо майбутнього формату відносин, і зробить все, щоб гарантувати європейські інтереси.

Про це у понеділок з нагоди початку переговорів між ЄС і Великою Британією заявив голова Координаційної групи Європарламенту на таких переговорах, президент Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер (David McAllister). Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

"Оскільки переговори розпочалися сьогодні (2 березня – ред.), ми вступаємо у критично важливу фазу, яка задаватиме тон для майбутніх стосунків між ЄС і Великою Британією. Євросоюз є об’єднаним; взаємна довіра та повага мають переважати, щоб сторони могли досягти найкращого рішення. Переговірник від ЄС Мішель Берньє та його команда можуть розраховувати на повну підтримку Європарламенту у цьому сенсі", - зауважив Макалістер.

Він нагадав нещодавню резолюцію Європарламенту від 12 лютого, в якій депутати висловили переконання, що ЄС має зробити все можливе, щоб захистити в ході переговорів з британською стороною інтереси європейських громадян і європейського бізнесу.

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"Ми взяли до уваги мандат, оприлюднений Великою Британією 27 лютого. Депутати підтвердили у резолюції прагнення встановити якомога більш тісні взаємини з Великою Британією, зауваживши, що вони відрізнятимуться від тих, якими користалася Велика Британія у складі ЄС. У цьому контексті, довіра є вирішальною", - додав президент комітету ЄП із закордонних справ.

Він окремо наголосив, що європейська сторона очікує від уряду Великої Британії швидкого прояснення позицій щодо виконання умов Угоди про вихід, відповідно до Протоколу по Ірландії і Північній Ірландії.

Як вже повідомляв Укрінформ, 25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду, який вичерпується наприкінці поточного року, що стало формальним дозволом для Єврокомісії розпочати переговори з Британією від імені усього Євросоюзу.

Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого поточного року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який вичерпується 31 грудня 2020 року.

Для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.