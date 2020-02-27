Після Brexit: Україна і Британія почали офіційні переговори про двосторонню угоду
Про це МЗС повідомило у Twitter.
"Розпочались офіційні переговори з делегацією Великої Британії щодо двосторонньої угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства. Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог України й Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
Розпочались офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо двостронної угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства. Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/HBaGByGC5F— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 27, 2020
Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого.
Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у відеозверненні заявила, що Сполучене Королівство залишиться добрим другом і надійним партнером України і після виходу країни з Європейського Союзу.
Вона зазначила, що Британія сподівається поглибити і розширити співпрацю з Україною у прийдешні роки. Для цього потрібно укласти нову двосторонню угоду між Британією та Україною про торговельні та політичні відносини, робота над якою наразі триває і має бути завершена до кінця року.