ЄС затвердив мандат на переговори з Лондоном після Brexit

Рада міністрів ЄС із загальних справ, засідання якої відбувається у вівторок, 25 лютого, у Брюсселі, затвердила мандат Єврокомісії на проведення переговорів щодо параметрів майбутнього партнерства між ЄС і Великою Британією після Brexit.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення, яким дозволяє відкрити переговори щодо нового партнерства з Великою Британією, і формально призначила Єврокомісію головним переговірником від ЄС. Рада ЄС також ухвалила директиви для обговорення, які входять до мандату Єврокомісії на ці переговори", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ЄС прагне встановити амбітне, широке та збалансоване економічне партнерство з Великою Британією на основі взаємних зобов’язань та чесної конкуренції. Зокрема, ЄС пропонує Великій Британії укласти угоду про вільну торгівлю товарами з нульовими тарифами та квотами, яка також включатиме правові механізми з врегулювання суперечок.

У "чутливому" для обох сторін питанні щодо рибальства, зокрема, доступу до вод та квот на вилов риби, Євросоюз пропонує Великій Британії будувати відносини на принципах взаємності. Зокрема, двостороння угода щодо рибальства має бути укладена до 1 липня 2020 року, при цьому цей документ має чітко визначити спільні правила рибальства після завершення перехідного періоду, що передбачений угодою про Brexit.

Мандат Єврокомісії на переговори також охоплює умови співпраці між ЄС і Великою Британією у таких сферах, як цифрова трансформація і торгівля, захист прав інтелектуальної власності, державні замовлення, мобільність, транспорт і енергетика.

"ЄС також прагне встановити широке партнерство з Великою Британією у сфері безпеки. Таке партнерство має охоплювати правозахисну та судову співпрацю у кримінальних провадженнях, а також зовнішню політику, безпеку і оборону. Мандат передбачає, що майбутнє партнерство має бути включено у загальні керівні документи, що охоплюють всі сфери такої співпраці", - йдеться у документі.

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Як повідомляється, головним переговірником від ЄС є Мішель Барньє, який до цього очолював європейську делегацію на переговорах з Великою Британією щодо Brexit.

Велика Британія офіційно вийшла зі складу ЄС в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, на час дії якого Велика Британія дотримується положень європейського законодавства та взятих раніше зобов'язань, на основі взаємності.

Як раніше заявляв голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.