У Британії назвали умови для торговельних перемовин з ЄС

Британський уряд заявив, що може припинити переговори з ЄС щодо майбутніх торговельних відносин, якщо до червня на них не буде досягнуто прогресу.

Про це повідомляє Sky News.

"Британський уряд заявив, що готовий вийти з торговельних перемовин з ЄС у червні, якщо не буде досягнуто достатнього прогресу", - йдеться у повідомленні.

Уряд Великої Британії заявив, що не буде вести переговори щодо будь-яких положень, згідно з якими країна не матиме контролю над власним законодавством та політичним життям.

У документі, опублікованому в четвер, йдеться: "Це означає, що ми не погодимось з будь-якими зобов'язаннями щодо того, щоб наше законодавство узгоджувалось з нормами ЄС, або щоб інституції ЄС, включаючи європейські суди, мали будь-яку юрисдикцію на території Великої Британії".

Якщо на перемовинах не буде досягнуто достатнього прогресу, то Велика Британія буде покладатися на умови Світової організації торгівлі у двосторонніх торговельних відносинах.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія офіційно вийшла зі складу ЄС в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, на час дії якого Велика Британія дотримується положень європейського законодавства та взятих раніше зобов'язань, на основі взаємності.

Як раніше заявляв голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, для того, щоб вступити в новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.