ЄС шукатиме шляхи до покращення складних стосунків з Росією і Туреччиною – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися у четвер у Загребі на неформальну зустріч, серед гострих міжнародних проблем обговорили відносини ЄС із Росією і Туреччиною, а також пропозиції щодо їх поліпшення.

Про це у четвер повідомив Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступ якого розміщений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Туреччина і Росія були у нашому порядку денному. Наші відносини з цими двома країнами є складними, але ми їх маємо покращити з різних точок зору. Ми акумулювали багато труднощів, і маємо започаткувати нові підходи до їх подолання. У наших стосунках з Росією ми маємо п’ять керівних принципів з часів Кримської кризи, які дуже добре відповідають цій ситуації", - зауважив Високий представник ЄС.

Він виділив низку питань, у яких потрібно зберігати добре партнерство з Росією. Це, зокрема, енергетика, питання кліматичних змін, Арктика, а також участь Росії у Сирії та у Лівії. За словами Борреля, це "впливає на нашу безпеку".

Він наголосив на тому, що відносини між ЄС і Туреччиною тісно пов’язані із розвитком ситуації у сирійській провінції Ідліб та з міграційною кризою, яка стала наслідком такої ситуації.

"Ми на початку міграційної кризи, яка стала наслідком того, що Туреччина дозволила людям йти, ймовірно, надаючи їм віру в те, що кордони Європи є відкритими. Ми маємо захистити наші кордони, ми маємо погодити повагу до прав людини, які мають мігранти, з тим фактом, що наші кордони не можуть порушуватися, що люди не можуть переходити ці кордони нелегально. Водночас ми маємо розмовляти з Туреччиною щодо багатьох проблем, які прямо стосуються нашої безпеки, тому що Туреччина також відіграє важливу роль у Лівійській кризі", - сказав Високий представник ЄС.

Він окремо наголосив, що неформальна атмосфера зустрічі у Загребі дозволила міністрам вільно висловлювати ідеї, що дозволило у рамках дискусії запропонувати «цікаві підходи» до розв'язання проблем, які постають перед ЄС у її відносинах з Росією і Туреччиною.

Як очікується, у п’ятницю європейські міністри закордонних справ проведуть у Загребі формальну частину зустрічі та ухвалять заяву щодо ситуації у Східній частині Середземномор’я.