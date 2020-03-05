Туреччина і РФ мають створити умови для передачі допомоги ЄС в Ідліб — Маас

Росія і Туреччина мають створити умови для того, щоб ЄС зміг передати гуманітарну допомогу у сирійську провінцію Ідліб.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком зустрічі керівників дипломатичних відомств ЄС у Загребі 5 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У розмові з Організацією Об'єднаних Націй ми запропонували надати додаткові 100 мільйонів євро для розміщення та забезпечення людей в Ідлібі. Але для цього є чіткі передумови: гуманітарний доступ та захист помічників (міжнародних організацій) та населення мають бути гарантовані. Важливо, щоб Росія та Туреччина створили для цього умови», - заявив Маас.

За його словами, Росія має вплинути на режим Асада, щоб атаки на лікарні та школи припинилися. А організації, що надають допомогу, повинні мати доступ до людей, що її потребують.

Маас зазначив, що ЄС має продовжувати надавати фінансову підтримку зусиллям Туреччини щодо прийому біженців і мігрантів. Водночас Європа очікує так само, що Туреччина, у свою чергу, буде дотримуватися умов угоди з ЄС з цього питання.

Як повідомлялося, ситуація в сирійській провінції Ідліб укотре загострилася у ніч проти 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці.

Згодом Анкара заявила, що не стримуватиме біженців з Ідлібу, які намагатимуться потрапити до Європи через Туреччину.

Президенти РФ і Туреччини проводять 5 березня зустріч у Москві.