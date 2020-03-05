Путін заявив Ердогану, що втрат в Ідлібі зазнала не лише Туреччина

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час бомбардування в сирійській провінції Ідліб втрат зазнала не лише армія Туреччини, а й Сирія.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом перед переговорами в Москві, яку в прямому ефірі транслювали турецькі ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, як я вже говорив вам у телефонній розмові, ніхто, в тому числі сирійські військовослужбовці, не знали про місце їх (турецьких військових - ред.) знаходження. Водночас час сирійські військовослужбовці також постраждали. Сирія зазнала серйозних втрат. Тому нам потрібно обов'язково серйозно проговорити всю ситуацію, яка склалася на сьогодні, щоб нічого подібного не повторювалося і щоб це не руйнувало турецько-російські відносини », - сказав Путін.

Він також висловив співчуття з приводу загибелі турецьких військовослужбовців в Ідлібі.

Водночас Ердоган підкреслив необхідність прийняття рішень, які дозволять врегулювати ситуацію.

«Наша сьогоднішня зустріч через переговори щодо Ідлібу має велике значення. У регіоні зараз дуже напружена ситуація. Упевнений, що наші правильні рішення і кроки, зроблені сьогодні, полегшать ситуацію », - сказав президент Туреччини.

Він також пояснив, чому зустріч проходить у Москві, а не в Туреччині, як планувалося.

«Як відомо, ми мали провести цю зустріч в Туреччині. Ми вирішили прийняти ваше запрошення приїхати сюди, з огляду на вашу роботу щодо поправок до конституції », - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, ситуація в провінції Ідліб вчергове загострилася в ніч на 28 лютого, коли підтримувані Росією сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, в результаті чого загинуло 33 військовослужбовців. Незабаром турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.