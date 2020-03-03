За кризу біженців у Сирії відповідальні режим Асада та Росія — МЗС Британії

Велика Британія підтримує зусилля Туреччини зі встановлення режиму припинення вогню в Ідлібі та вважає, що відповідальність за гуманітарний кризу лежить на режимі Асада та Росії.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб сказав після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми, як і НАТО, підтримуємо зусилля Туреччини зі встановлення режиму припинення вогню. Відповідальність за гуманітарний кризу найбільше лежить на сирійському режимі та Росії», - сказав Рааб.

Чавушоглу наголосив, що мета турецької операції в Сирії - встановлення негайного та сталого припинення вогню в Ідлібі.

«Ми не сумніваємось, що Велика Британія підтримає наші зусилля щодо повного припинення атак режиму в Ідлібі та дотримання Сочінської угоди», - сказав Чавушоглу.

Він зауважив, що Туреччина не в змозі стримувати біженців, які прагнуть переміститися до Європи.

«Інституції ЄС повинні поважати загальнолюдські цінності… Туреччина поважає право мігрантів на переїзд до будь-якої країни, яку вони вважають безпечною», - додав Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що Туреччина виконувала й буде виконувати взяті на себе зобов’язання, але вона не зобов’язувалася примушувати біженців залишатися на своїй території.

Як відомо, кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької на грецьку території, сягнула 130 469 людей. Після ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де загинули понад 30 турецьких солдатів в ході обстрілу силами режиму Башара Асада, до турецько-сирійського кордону перемістилася значна кількість біженців. Анкара, яка раніше заявляла про відсутність дієвої підтримки з боку ЄС щодо регулювання міграційних потоків, зокрема розміщення біженців на своїй території, перестала їх стримувати та відкрила кордон для бажаючих потрапити до країн ЄС.