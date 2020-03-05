Спроби Туреччини використати біженців з політичною метою є неприйнятними - ЄС

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулось у Брюсселі, назвала неприйнятними спроби Туреччини використовувати міграційний тиск для досягнення власних політичних цілей.

Резолюцію, ухвалену за підсумками зустрічі міністрів, оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС визнає міграційний тягар та ризики, з якими стикається Туреччина на власній території, та змістовні зусилля, які вона робить, приймаючи 3,7 млн біженців і мігрантів. Водночас Рада ЄС рішуче відкидає використання Туреччиною міграційного тиску для політичних цілей. Така ситуація на зовнішніх кордонах ЄС не є прийнятною», - зазначається у документі.

Європейські міністри висловили очікування, що Анкара повною мірою виконуватиме умови Спільної заяви ЄС - Туреччина від 2016 року. За їхніми словами, цей документ приніс суттєві результати та допоміг Туреччині розмістити на власній території мігрантів та біженців. А отже, продовження співпраці та виконання зобов'язань за цією угодою відповідає інтересам як ЄС, так і Туреччини.

«ЄС і країни-члени зберігають рішучість в ефективному захисті зовнішніх кордонів. Незаконний перетин кордону не буде толеруватися. У цьому контексті ЄС і країни-члени будуть вживати всіх належних заходів відповідно до законодавства. Не слід заохочувати мігрантів ризикувати власним життям під час спроб незаконного перетину кордону морем або суходолом. Рада ЄС закликає уряд Туреччини та всіх діячів і організації на місцях зважати на цю позицію та запобігати розповсюдження хибної інформації», - заявили міністри.

У резолюції окремо наголошується, що ЄС буде продовжувати активну боротьбу з таким явищем як контрабанда людьми.

«Рада ЄС висловлює солідарність із Грецією, Болгарією і Кіпром, а також іншими країнами-членами, які також можуть бути уражені міграційною кризою, включаючи підтримку зусиль з охорони зовнішніх кордонів. ЄС буде продовжувати тісно співпрацювати з партнерами у регіоні Західних Балкан у регулюванні міграційних потоків», - ідеться у рішенні міністрів.

Наступна Рада міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ відбудеться 13 березня. На ній розглянуть питання допомоги Греції. Рада ЄС спільно із Єврокомісією продовжуватимуть моніторинг ситуації та координуватимуть дії, зокрема через Інтегрований політичний механізм відповіді на кризи.

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