І ЄС, і Туреччина хочуть зупинити насильство в Сирії та розв'язати проблему біженців - Боррель

Євросоюз і Туреччина мають спільний інтерес у зупиненні бойових дій на Північному заході Сирії, у припиненні страждань мирного населення та у розв'язання проблеми біженців.

Про це за підсумками візиту до Туреччини заявив високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми маємо спільні інтереси, які полягають у тому, щоб покласти край конфлікту в Сирії. Лише таким чином ми можемо зупинити страждання мирного населення та вирішити найбільші виклики, з якими нині стикається Туреччина. Підвищення тиску на кордоні між Туреччиною і ЄС та одноосібні дії не надають жодних відповідей (на ці проблеми — ред.)", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель зустрівся з вищим політичним керівництвом країни, включаючи президента Реджепа Ердогана та профільних міністрів закордонних, внутрішніх справ та оборони. Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич, який також входив до складу європейської делегації, провів зустрічі з міністрами праці та надзвичайних справ Туреччини, представниками Червоного Хреста тощо. Сторони обговорили двостороннє співробітництво, включаючи допомогу ЄС на адресу Туреччини у подоланні викликів, які постають перед країною у зв’язку із ситуацією в Сирії.

"Під час цих зустрічей високий представник та єврокомісар наголосили на тому, що ситуація в Ідлібі та навколо нього є критичною та вимагає негайних дій, щоб зупинити військову конфронтацію, яка призводить до величезних страждань. Майже мільйон людей полишили свої домівки через бойові дії на північному заході Сирії", - йдеться у повідомленні.

Високий представник ЄС нагадав турецьким партнерам, що ЄС очікує від Туреччини виконання її зобов’язань відповідно до заяви ЄС-Туреччина (щодо поводження з біженцями), та закликав турецьку сторону не заохочувати подальший рух біженців і мігрантів до кордонів Європейського Союзу.

Єврокомісар Ленарчич підкреслив, що ЄС залишається найбільшим міжнародним донором від початку сирійської кризи та вже дев’ять років надає підтримку сирійцям, що страждають від війни, а також сусіднім країнам, які приймають на своїй території сирійських біженців. Вже сьогодні ЄС оголосив про виділення додатково 170 мільйонів євро на підтримку найбільш вразливого населення в Сирії, включаючи 60 мільйонів, які будуть адресно спрямовані на північний захід країни.

За оцінкою Єврокомісії, на початку 10-го року сирійського конфлікту більш як 11 мільйонів людей в Сирії потребують гуманітарної допомоги. Драматичне загострення ситуації в Ідліб призвело до величезного внутрішнього руху переміщених осіб у кількості до 3 мільйонів, серед яких близько 1 мільйона – діти.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ