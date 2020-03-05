На навчаннях Defender 2020 врахують досвід України у протидії гібридній агресії

Досвід України, яка протистоїть гібридній агресії Росії, буде враховано на стадії командно-штабної гри організаторами навчань Defender Europe-2020, що відбуваються зараз у Європі.

Про це під час телефонної пресконференції, яка відбулася під егідою Американського медіа-хабу у Брюсселі, заявив заступник командувача Сухопутних військ США в Європі генерал-майор Ендрю Ролінг.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи враховують організатори навчань зміни у військових загрозах, що відбулися з часів завершення "холодної війни".

"Ці навчання не мають призначення відповідати на загрози, які ви маєте на увазі. Вони зосереджені навколо стратегічної готовності США та їхніх союзників здійснити передислокацію зі Сполучених Штатів в Європу для протидії конвенційній (звичайній - ред.) кризі… Водночас у рамках навчань Defender Europe-2020 буде проведено оцінку, яка відпрацьовуватиметься на спільному командному пункті у Графенвері в Німеччині. Ті речі, про які ви говорите, та досвід, який ви маєте в Україні, будуть частиною сценарію для командно-штабних навчань. Але вони не є частиною ширшої картини наземних маневрів Defender Europe-2020", - сказав американський військовий.

Він зауважив, що оперативне командування в Графенвері має важливе значення, адже саме там американська сторона сподівається проводити тренування більших підрозділів – у складі бригади або дивізії, - вже до 2028 року.

Генерал-майор наголосив, що навчання Defender Europe-2020 включають найбільше за 25 років переміщення у Європу військ із місця постійної дислокації в США. Їх мета – відпрацювати здатність Сполучених Штатів до розгортання значних сил та обладнання в Європі у тісній взаємодії з союзниками по НАТО та партнерами.

Ролінг окремо наголосив, що ці навчання є суто оборонними та не спрямовані проти будь-якої окремої країни або конкретної загрози. Defender Europe-2020 - це спільне випробуванням для союзників по НАТО у реагуванні на кризи. Крім того, вони підтверджують зобов’язання США як частини Альянсу щодо оборони Європи в разі потреби.

Американський військовий повідомив, що в рамках навчань вже здійснено 15 з 27 авіаційних місій, які доставили у Європу близько 3,5 тис. американських військовослужбовців (із загальної кількості 17 тис.). Вже прибули чотири транспортні кораблі, ще три просто зараз прямують до європейських портів (загалом їх має бути десять). Вони доставлять близько 2700 одиниць військового обладнання із з загальної кількості у 18 тисяч, що використовуватимуться під час навчань.

Окрім того, американські військові успішно провели Європою 51 автомобільний конвой та завершили заповнення одного з чотирьох намічених складів попереднього базування, перемістивши туди 1400 одиниць обладнання.

Ендрю Ролінг окремо наголосив, що під час навчань особлива увага приділяється профілактичним заходам у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Усі військовослужбовці перебувають під постійним контролем медиків. Випадків захворювання серед них не зареєстровано. За словами генерал-майора, спалах хвороби жодним чином не відбився на здійсненні оперативних планів та дій у рамках навчань Defender Europe-2020.